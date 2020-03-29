2020-03-29T07:06:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса

Заболевание было найдено у Софи Грегуар Трюдо 13 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от COVID-19Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса.

13 марта у Софи Грегуар Трюдо был выявлен коронавирус. В связи с заболеванием супруги, премьер Канады, у которого не было никаких симптомов коронавируса, принял решение самоизолироваться и временно работать из дома.

- Я хотела поделиться с вами новостями: я чувствую себя гораздо лучше, а также я получила результаты осмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы, которые стали абсолютно чисты, - сообщила Софи Трюдо в своём Facebook.

Она также поблагодарила от всего сердца всех за пожелания здоровья и выразила поддержку всем, кто болен в данный момент.

- Мы пройдём через это, мои храбрые друзья и канадцы, и мы пройдём через это вместе, - подбодрила своих сограждан супруга премьер-министра.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Софи Грегуар-Трюдо две недели назад почувствовала недомогание и по рекомендации медиков прошла тест на коронавирус, результаты оказались положительными. По словам пресс-секретаря премьер-министра, она переносила заболевание в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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