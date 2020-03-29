В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T07:33:39+03:00

В США было зарегистрировано 101 242 случаев коронавируса, 1588 человек умерли

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В США впервые умер ребенок до года от коронавируса. Его смерть подтвердили в Департаменте здравоохранения штата Иллинойс. Известно, что маленький пациент находился в больнице в Чикаго. Это самая молодая жертва коронавируса в штатах.

В причинах гибели ребенка теперь будет разбираться специально созданная комиссия.

Ситуация с распространением заболевания в США вышла из под контроля, страна обогнала Китай и Италию по числу зараженных. Зарегистрировано не менее 101 242 случаев коронавируса, 1588 человек умерли, сообщает CNN.

Ранее считалось, что коронавирус у детей и молодых людей проходит без симптомов. Позже врачи опровергли эти данные, а в странах официально подтверждали смерти людей среднего возраста и даже подростков, которые не находились в группе риска - то есть не имели серьезных хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU