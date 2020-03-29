2020-03-29T07:33:39+03:00
В мире

В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса

В США было зарегистрировано 101 242 случаев коронавируса, 1588 человек умерли
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Врачи будут разбираться в причинах смерти ребенкаВрачи будут разбираться в причинах смерти ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В США впервые умер ребенок до года от коронавируса. Его смерть подтвердили в Департаменте здравоохранения штата Иллинойс. Известно, что маленький пациент находился в больнице в Чикаго. Это самая молодая жертва коронавируса в штатах.

В причинах гибели ребенка теперь будет разбираться специально созданная комиссия.

Ситуация с распространением заболевания в США вышла из под контроля, страна обогнала Китай и Италию по числу зараженных. Зарегистрировано не менее 101 242 случаев коронавируса, 1588 человек умерли, сообщает CNN.

Ранее считалось, что коронавирус у детей и молодых людей проходит без симптомов. Позже врачи опровергли эти данные, а в странах официально подтверждали смерти людей среднего возраста и даже подростков, которые не находились в группе риска - то есть не имели серьезных хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни
Назван новый востребованный среди россиян товар во время коронавируса
Трамп заявил, что необходимости в канатине в Нью-Йорке нет
Певица Валерия рассказала, что каждый день делает тесты на коронавирус
Коронавирус выявили у монаха на Афоне
В московском метро "переименовали" две станции из-за коронавируса
Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом
В Госдуме ответили на украинскую петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
В Чечне власти объявили строгий карантин
Тело министра финансов Гессена в Германии нашли на железнодорожных путях
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 570 тысяч
В России впервые возбудили уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу
"Сиди дома, детка": Александр Гудков написал песню и снял клип о самоизоляции
Из-за коронавирируса в Элисте введен режим ЧС
Власти Ватикана: у Папы Римского Франциска и ближайших помощников нет коронавируса
Карантин в Нью-Йорке по коронавирусу: Трамп не исключил введения жестких мер
В Москве 10 пациентов вылечились от коронавируса
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что ежедневно сдает тест на коронавирус
Более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа за неделю
Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи