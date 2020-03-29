За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 новых пациентов

29 Март 2020 2020-03-29T08:27:58+03:00

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В главную столичную больницу для пациентов с коронавирусом, медцентр в коммунарке, за сутки поступило 12 новых пациентов. Об этом на странице в фейсбук написал глааврач больницы № 40 Денис Проценко:

- Состоит на лечении 330 человек. Из них с диагнозом пневмония - 154, в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) 17, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) 7 пациентов, - сказано в сообщении.

За сутки выписаны из больницы 10 человек с диагнозом коронавирус.

Всего в России по данным на 28 марта коронавирус подтвержден у 1264 человек, основная часть заболевших находится в столице. Власти призывают регионы активнее проверять людей из группы риска, тех, кто вернулся из-за границы, контактировал с зараженными.

Президент Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей. Изоляция поможет замедлить темпы распространения заболевания в России, если каждый будет соблюдать правила, то удастся пойти другим путем, не как в Италии, где произошел скачкообразный рост новых случаев заболевания и теперь в больницах не хватает ни врачей, ни аппаратов для пациентов в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU