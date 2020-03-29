2020-03-29T08:27:58+03:00
Общество

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 новых пациентов

Еще 10 пациентов выписаны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вирусов в России заражены свыше 1 200 человекВирусов в России заражены свыше 1 200 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В главную столичную больницу для пациентов с коронавирусом, медцентр в коммунарке, за сутки поступило 12 новых пациентов. Об этом на странице в фейсбук написал глааврач больницы № 40 Денис Проценко:

- Состоит на лечении 330 человек. Из них с диагнозом пневмония - 154, в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) 17, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) 7 пациентов, - сказано в сообщении.

За сутки выписаны из больницы 10 человек с диагнозом коронавирус.

Всего в России по данным на 28 марта коронавирус подтвержден у 1264 человек, основная часть заболевших находится в столице. Власти призывают регионы активнее проверять людей из группы риска, тех, кто вернулся из-за границы, контактировал с зараженными.

Президент Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей. Изоляция поможет замедлить темпы распространения заболевания в России, если каждый будет соблюдать правила, то удастся пойти другим путем, не как в Италии, где произошел скачкообразный рост новых случаев заболевания и теперь в больницах не хватает ни врачей, ни аппаратов для пациентов в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анита Цой заявила, что Лещенко из-за коронавируса находится в опасной ситуации
Возвращающихся из Армении россиян не пустили через границу Грузии
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин
Китайский медик рассказал, как защититься от коронавируса кроме мытья рук и маски
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 новых пациентов
Джонсон обратился с письмом к нации в связи с коронавирусом»: «Всё будет хуже»
У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни