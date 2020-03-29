Возвращающихся из Армении россиян не пустили через границу Грузии

29 Март 2020 2020-03-29T09:13:45+03:00

В российском посольстве советуют гражданам воспользоваться возможностью улететь на самолете, пока в Грузии не отменили авиасообщение

Изменить размер текста: A A

Россиян не пустили через границу Грузии в связи с мерами безопасности, введенными в этой стране из-за коронавируса. Как сообщили в российском посольстве, туристы из РФ возвращались сухопутным путем домой из Армении.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении 1 марта, заболевший прибыл из Ирана. С тех пор число инфицированных выросло до 400. В Армении объявили режим ЧС с 16 марта по 14 апреля для сдерживания распространения вируса.

- Вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение,- опубликовали призыв к согражданам в посольстве России в Армении.

В России начались недельные "выходные", объявленные президентом Владимиром Путиным, для сдерживания эпидемии. Россия пошла другим путем в отличие от Европы, где начали с запретов и штрафов для тех, кто выходит из дома. Пока у нас изоляция носит рекомендательный характер, за исключением тех случаев, когда человек вернулся из-за границы или контактировал с зараженным. Недельная изоляция поможет предотвратить скачок заболевания, но не все соблюдают правила.

ИСТОЧНИК KP.RU