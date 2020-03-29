2020-03-29T09:13:45+03:00
В мире

Возвращающихся из Армении россиян не пустили через границу Грузии

В российском посольстве советуют гражданам воспользоваться возможностью улететь на самолете, пока в Грузии не отменили авиасообщение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянам советуют возвращаться домой на самолетеРоссиянам советуют возвращаться домой на самолетеФото: Алина НИЗАМОВА
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Россиян не пустили через границу Грузии в связи с мерами безопасности, введенными в этой стране из-за коронавируса. Как сообщили в российском посольстве, туристы из РФ возвращались сухопутным путем домой из Армении.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении 1 марта, заболевший прибыл из Ирана. С тех пор число инфицированных выросло до 400. В Армении объявили режим ЧС с 16 марта по 14 апреля для сдерживания распространения вируса.

- Вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение,- опубликовали призыв к согражданам в посольстве России в Армении.

В России начались недельные "выходные", объявленные президентом Владимиром Путиным, для сдерживания эпидемии. Россия пошла другим путем в отличие от Европы, где начали с запретов и штрафов для тех, кто выходит из дома. Пока у нас изоляция носит рекомендательный характер, за исключением тех случаев, когда человек вернулся из-за границы или контактировал с зараженным. Недельная изоляция поможет предотвратить скачок заболевания, но не все соблюдают правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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