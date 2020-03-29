Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
В Кракове умер композитор Кшиштоф Пендерецкий. О его смерти сообщают в министерстве культуры Польши. Ему было 86 лет, и по сообщению ведомства, композитор долгие годы боролся с серьезным заболеванием.
- Умер один из величайших польских музыкантов, мировой авторитет в области классической музыки. Он был профессором и ректором Музыкальной академии в Кракове,- сказано в сообщении.
Самым известным произведением композитора является «Польский реквием», это сочинение он писал в течение нескольких десятилетий. В 2005 году он закончил реквием последним фрагментом - «Чакона для струнного оркестра».
Известно, что Пендерецкий писал в том числе и на заказ, в том числе для Мстислава Ростроповича.
Он имеет множество наград, среди которых звание доктора Honoris causa Санкт-Петербургского государственного университета, полученное в 2003 году.
ИСТОЧНИК KP.RU