2020-03-29T13:09:48+03:00
В мире

Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Известный дирижер Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Композитор скончался после продолжительной болезни Фото: twitter.com/MKiDN_GOV_PLКомпозитор скончался после продолжительной болезни Фото: twitter.com/MKiDN_GOV_PLФото: Twitter.com
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В Кракове умер композитор Кшиштоф Пендерецкий. О его смерти сообщают в министерстве культуры Польши. Ему было 86 лет, и по сообщению ведомства, композитор долгие годы боролся с серьезным заболеванием.

- Умер один из величайших польских музыкантов, мировой авторитет в области классической музыки. Он был профессором и ректором Музыкальной академии в Кракове,- сказано в сообщении.

Самым известным произведением композитора является «Польский реквием», это сочинение он писал в течение нескольких десятилетий. В 2005 году он закончил реквием последним фрагментом - «Чакона для струнного оркестра».

Известно, что Пендерецкий писал в том числе и на заказ, в том числе для Мстислава Ростроповича.

Он имеет множество наград, среди которых звание доктора Honoris causa Санкт-Петербургского государственного университета, полученное в 2003 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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