2020-03-29T14:23:12+03:00
В мире

В ВОЗ начали проверять эффективность способов лечения коронавируса на пациентах из Норвегии

Международное научное исследование охватит 22 больницы в Норвегии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые уже приступили к лечению пациента в ОслоУченые уже приступили к лечению пациента в ОслоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявили о запуске крупного международного исследования эффективных способов лечения коронавируса. Первыми пациентами с Covid-19 станут инфицированные люди в Норвегии. В исследовании задействуют 22 больницы страны.

Как сообщает CNN, исследование получило название "Солидарность". Первым пациентом станет инфицированный человек в клинике Осло. Возглавит группу ученых, прибывших из разных стран, доктор Джон-Арне Реттинген, директор Исследовательского совета Норвегии.

- Группа исследователей проверит на зараженных пациентах препарат от малярии - гидроксихлорохин / плакунил; препарат от эбола -ремдесивир; лекарство для пациентов с ВИЧ (лопинавир / ритонавир), отдельно или вместе с препаратом от гепатита (интерферон-β1a),- сообщают в издании.

Помимо непосредственно результатов лечения пациентов в Норвегии, команда, действующая по инициативе ВОЗ, будет собирать информацию от коллег со всего мира. Речь идет о данных, которые получают врачи о сочетании лекарств при лечении пациентов с коронавирусом, их эффективности и сроках интенсивной терапии.

В России представили препарат, которым может быть эффективным при лечении пациентов с коронавирусом. Противомалярийный препарат "Мефлохин" оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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