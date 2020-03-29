2020-03-29T14:51:26+03:00
Общество

Захарова рассказала о попытках богатых эмигрантов вернуться в Россию из-за коронавируса

Беглые бизнесмены вспомнили, что они русские, когда в Европе из-за пандемии аннулировали их медицинские лицензии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Ольга ЖУКОВА
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Уехавшие жить в Европу много лет назад россияне, теперь звонят в российское посольство с требованием забрать и их детей обратно в Россию. Из-за пандемии коронавируса в Европе и США произошел кризис в системе здравоохранения - не хватает врачей, аппаратов для поддержания кислородом пациентов, мест в больницах. В приоритете - спасение жизней своих граждан, а иностранцы теперь рвутся домой. Среди них - богатые россияне.

- Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала,-поделилась в фейсбук официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые.

Эти люди хотят отправить за "своим мальчиком" в Лондон частный самолет, потому что там им "обнулили медицинские страховки", "никаких обязательств, тест стоит 450 фунтов".

- Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х,- написала Мария Захарова.

Она призвала начать не с требований, а с уважения к стране и народу:

- А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы - граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.

Россиянам, оказавшимся в Турции, тем временем советуют, как вылететь из страны - остались только рейсы из Стамбула. С похожими проблемами столкнулись туристы и в других странах - kp.ru рассказывает, как действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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