2020-03-29T18:47:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Минпромторг предложил установить максимальную ставку кредитов для общепита в 8%

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что оборот общепита, непродовольственной торговли и услуг сократился на 50-80%
Юлия Кекова
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Денис МантуровДенис МантуровФото: Евгения ГУСЕВА
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Минпромторг РФ предлагает ограничить 8% максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли. Такие меры были предложены в рамках поддержки отрасли из-за пандемии коронавируса.

- Ограничить максимальную ставку кредитования 8%, а также возмоджность предоставления каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения обязательств для заемщиков по кредитным договорам, - говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова на имя главы кабмина Михаила Мишустина, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Также Минпромторг считает необходимым на некоторое время снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розничной торговли.

Сообщается, что из-за коронавируса оборот общепита, непродовольственной торговли и услуг сократился примерно на 50-80%. Для таких предприятий ведомство предлагает позволить бизнесменам отправлять персонал в вынужденный отпуск. Его продолжительность может достигать до 6 месяцев.

При этом госпособия для уволенных сотрудников и отправленным в такие длительные отпуска должны составлять до 80% от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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