2020-03-29T19:55:02+03:00
Общество

Названа смертельная опасность употребления грейпфрута

Тропический фрукт даже может снижать эффективность лекарств
Юлия Кекова
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Грейпфрут может быть опасенГрейпфрут может быть опасенФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Активные вещества грейпфрута в сочетании с приемом лекарств могут нанести серьезный ущерб организму человека и даже привести к смерти.

Многие люди включают этот фрукт в свой рацион из-за его низкой калорийности и большого количества клетчатки, которая вызывает чувство насыщения.

В соке тропического фрукта содержатся фуранокумарины - вещества, способные нарушить работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Из-за сбоя в функции P45 действующие вещества медицинских препаратов могут некоторое время накапливаться в организме, причем в опасных для здоровья человека количествах. Или, наоборот, снизить эффективность лекарства.

- Всего один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут значительно подавлять функцию ферментов в организме до 24 часов. Из-за этого выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта становится просто бессмысленно, - пишет SasaPost.

Также этот вид цитрусовых способен влиять на эффективность порядка 50 препаратов для лечения самых разных болезней. Однако, в большинстве случаев, из-за необходимости придерживаться здорового питания пациенты не бояться добавлять в свое меню грейпфруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названа смертельная опасность употребления грейпфрута
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