29 Март 2020 2020-03-29T20:38:03+03:00

Всего за несколько дней цены на контрацептивы увеличились на 7 процентов

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В России презервативы подорожали сильнее гречки. Цена на контрацептивы в период с 16 по 22 марта выросла на 7 процентов по сравнению с первой неделей месяца.

Процент увеличения стоимости продукции, защищающей от инфекций передающихся половым путем, превысил подорожание цен на продукты питания, включая гречку - ее стоимость возросла всего на 4,5 процентов, пишут "Известия" со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

Предполагается, что подорожание произошло из-за аномально высоких продаж - спрос на презервативы по всей России вырос на треть.

Напомним, на прошлой недели у россиян на фоне распространения коронавируса появилось непреодолимое желание закупиться всем и сразу. Однако продуктов и непродовольственных товаров в стране более, чем достаточно.

Сайт kp.ru ранее писал, что Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил предстоящую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. Такое решение глава государства принял в целях сохранения здоровья россиян и сокращения рисков распространения инфекции среди населения. В частности, он рекомендовал людям соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU