2020-03-29T21:04:58+03:00
В мире

Зеленский заявил об упадке экономики и угрозе дефолта

По его мнению, у Украины есть два пути решения проблем из-за коронавируса
Юлия Кекова
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта в стране.

По его словам, без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса экономика может рухнуть. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

- Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Через коронавирус Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два выхода из ситуации. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это важно для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и угроза дефолта, - сказал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от них непосредственно зависело. Он подчеркнул, что им удалось договориться договорились о финансовой поддержке для Украины.

- Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность, - призвал президент страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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