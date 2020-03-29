Соседи придумали, как доставлять пиво во время домашнего карантина
Смышленые соседи придумали, как доставлять пиво во время и при этом не нарушать правила самоизоляции.
В США местные жители из города Милуоки, штат Висконсин, решили обмениваться пивом с помощью радиоуправляемой машинки. Для этого ее конструкцию пришлось немного изменить, для того, чтобы банка с напитком не вылетела и не разбилась.
Идея необычной доставки пришла в голову к Эрику Тшчински (Eric Trzcinski). Он вспомнил, что у него есть игрушечный автомобиль на пульте радиоуправления. Мужчина решил, что таким образом он сможет поделиться напитком с соседом и при этом не контактировать с ним, боясь заразиться коронавирусом.
Когда Тшчински положил в "багажник" бутылку пива, а затем позвонил приятелю, живущему в доме противоположной стороне улице, тот очень удивился и запечатлел момент на видео - не каждый же день к тебе пиво само приезжает.
Небольшая машинка "Формулы-1", которая выехала из его гаража, благополучно пересекла проезжую часть и успешно доставила бутылку пива, пишет Fox News.
Соседи придумали способ доставлять пиво во время домашнего карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU