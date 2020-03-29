2020-03-29T21:45:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Соседи придумали, как доставлять пиво во время домашнего карантина

Изобретательность, находчивость и, конечно, желание выпить алкогольный напиток преодолели запреты из-за covid-19 [видео]
Юлия Кекова
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Пиво удалось доставить быстро и без происшествийПиво удалось доставить быстро и без происшествийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Смышленые соседи придумали, как доставлять пиво во время и при этом не нарушать правила самоизоляции.

В США местные жители из города Милуоки, штат Висконсин, решили обмениваться пивом с помощью радиоуправляемой машинки. Для этого ее конструкцию пришлось немного изменить, для того, чтобы банка с напитком не вылетела и не разбилась.

Идея необычной доставки пришла в голову к Эрику Тшчински (Eric Trzcinski). Он вспомнил, что у него есть игрушечный автомобиль на пульте радиоуправления. Мужчина решил, что таким образом он сможет поделиться напитком с соседом и при этом не контактировать с ним, боясь заразиться коронавирусом.

Когда Тшчински положил в "багажник" бутылку пива, а затем позвонил приятелю, живущему в доме противоположной стороне улице, тот очень удивился и запечатлел момент на видео - не каждый же день к тебе пиво само приезжает.

Небольшая машинка "Формулы-1", которая выехала из его гаража, благополучно пересекла проезжую часть и успешно доставила бутылку пива, пишет Fox News.

Соседи придумали способ доставлять пиво во время домашнего карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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