Песков: Путин продолжает работать в прежнем режиме

29 Март 2020 2020-03-29T22:10:21+03:00

Президент даже во время эпидемии продолжает пожимать руки во время приветствия

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Президент РФ Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме. Об это в воскресенье, 29 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, объявленная гражданам страны не рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса не повлияет на планы и работу Путина, сообщает ТАСС.

Также Песков отметил, что Кремль считает оправданным введение властями Москвы "домашнего режима". Самоизоляция для россиян мера необходимая.

Ранее сайт kp.ru писал, как пресс-секретарь президента России продемонстрировал возможность "работать на удаленке". Он дистанционно выступил в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", рассказав о том, как обеспечивается работа президента в условиях пандемии коронавируса.

Журналисты подметили, что на столе у Пескова находились антисептик и бесконтактный градусник. По его словам, все сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты на наличие в организме инфекции covid-19. Отметим, что Путин продолжает даже во время эпидемии пожимать руки во время приветствия.

ИСТОЧНИК KP.RU