В МЧС предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

30 Март 2020 2020-03-30T01:38:04+03:00

Синоптики обещают в Москве дождь, переходящий в мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Московский главк МЧС предупредил горожан о том, что до вечера понедельника, 30 марта, в столице резко похолодает, усилятся порывы ветра, ожидается гололедица.

Синоптики также обещают дождь, переходящий в мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Также в столице ожидается метель и сильная гололедица, а температура воздуха опустится ниже нуля.

В МЧС москвичам также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Специалисты экстренных служб призвали при управлении автотранспортом избегать внезапных манёвров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Парковать автомобиль следует вдали от слабо укреплённых конструкций.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на 29 марта синоптики прогнозировали перепад температуры в 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU