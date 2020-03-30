Сын Олега Газманова рассказал о карантине певца

30 Март 2020 2020-03-30T05:39:24+03:00

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Родион Газманов сообщил в эфире программы "Звёзды сошлись", что Олег Газманов строго соблюдает режим самоизоляции.

- Он сейчас находится на жестком карантине, никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию, - рассказал младший Газманов.

Родион также отметил, что сейчас из всей семьи связь с внешним миром сохранили только он и его брат.

Напомним, 13 марта сестра Игоря Крутого Алла организовала большой праздник в честь своего дня рождения. На вечеринке присутствовали многие российские исполнители. Несмотря на распространение коронавируса в России, представители эстрады жали друг другу руки, обнимались и целовались при встрече. После праздника коронавирус выявили у Льва Лещенко. Сайт kp.ru соббщал, что в больнице в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом оказался также Игорь Николаев.

Блестящие и Олег Газманов - Морячка (Субботний вечер 2005).Скачать клипы на сайте http://megaclips.net

ИСТОЧНИК KP.RU