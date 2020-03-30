2020-03-30T08:15:47+03:00
Общество

За сутки в больнице в Коммунарке от коронавируса умер 80-летний пациент с пневмонией и болезнью сердца

В диагнозом коронавирус с больнице № 40 находятся 193 человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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В больнице № 40 скончались два пациента, один из них с коронавирусомВ больнице № 40 скончались два пациента, один из них с коронавирусомФото: REUTERS
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За сутки в больницу в Коммунарке (больница № 40), где занимаются лечением пациентов с коронавирусом, попали 28 человек. Об этом сообщил глааврач больницы Денис Проценко. За 28 марта новых пациентов было вдвое меньше - 12 человек.

Общее количество людей с диагнозом коронавирус достигло 193 человек, из них 78 подтверждённых, 115 вероятных.

- В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 19 человек: на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) 5, из них 4 COVID,- сообщил Денис Проценко.

За минувшие сутки выписаны из больницы восемь человек, еще двое - погибли, один из низ с коронавирусом.

Оба скончавшихся пациента - пожилые люди. У 80-летнего пациента помимо коронавируса была хроническая сердечная недостаточность и пневмония, он четверо суток провел на ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

У 69-летнего пациента была пневмония и сахарный диабет, он трое суток находился на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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