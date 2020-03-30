2020-03-30T09:50:38+03:00
В мире

Коронавирус у Пласидо Доминго: что известно о состоянии здоровья оперного певца

Певец попал в больницу через несколько дней после объявления своего диагноза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пласидо ДомингоПласидо ДомингоФото: facebook.com
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Оперный певец Пласидо Доминго с 22 марта лечится от коронавируса. О своем диагнозе он сообщил на странице в фейсбук, при этом он и члены его семьи остались в домашней изоляции, чтобы не распространять вирус. Медики разрешили им лечиться дома, поскольку состояние всех инфицированных было стабильным.

Но 30 марта CNN сообщает, что Доминго попал в больницу. Его состояние ухудшилось, медики приняли решение везти 79-летнего пациента в больницу.

Скоре представитель оперного певца выступила с коментарием:

- У него все хорошо и он реагирует на лечение.

Вскоре стало известно, что после медицинских манипуляций Доминго выписали из клиники и разрешили продолжить лечение уже дома в Акапулько в Мексике. Его состояние теперь оценивают как стабильное, по мнению врачей кризис пройден.

Ранее коронавиурс обнаружили и у других известных людей, например, положительный тест у Дэвида Брайана, клавишника Bon Jovi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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