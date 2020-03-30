2020-03-30T10:15:15+03:00
Экономика

В Госдуме предложили способы, как сократить налог на проценты для пенсионеров

Часто суммы, превышающие миллион рублей, находятся на счетах возрастного населения
Елена АКИМОВА
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В Госдуме обещают снизить налог на проценты для пенсионеровВ Госдуме обещают снизить налог на проценты для пенсионеровФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Введение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стало одной из самых обсуждаемых мер, которую предложил президент во время обращения к населению. Предполагается, что проценты по вкладам, превышающим миллион рублей, будут облагаться налоговыми платежами.

Социологи отмечают, что часто подобные суммы сбережений имеются на счетах пенсионеров. Исходя из этого в Госдуме решили предложить свой пакет мер, как можно смягчить давление на возрастное население страны.

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Глава комитета Ярослав Нилов отметил, что можно повысить планку в миллион рублей и тогда удастся оградить пенсионеров.

— Для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. Это может вызвать недоверие и напряженность, поэтому стоит внимательно изучить проект, когда он будет внесен. Будем предлагать ввести льготный режим по этому налогу для определенной категории граждан. Вопрос достаточно серьезный, - комментирует «Известиям» депутат.

Пока вопрос с данной мерой остался на уровне предложения, он должен быть решен к 20 апреля.По словам главы государства, мера затронет 1 процент вкладчиков. «Комсомолка» решила ответить на основные вопросы, которые волнуют россиян.

Путин допускает, что Россия победит коронавирус через 2-3 месяца.Президент России выразил надежду на то, что с ситуацией с коронавирусной инфекцией удастся "расправиться" раньше, чем за два-три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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