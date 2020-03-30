Минздрав посоветовал больше ходить по дому во время самоизоляции по коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T10:42:54+03:00

Самоизоляцию из-за коронавируса лучше проводить с пользой для своего организма

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Министерство здравоохранения РФ дало рекомендации по пребыванию дома на самоизоляции. Заместитель министра Олег Салагай опубликовал шесть правил у себя в соцсетях.

По мнению специалистов ведомства, для поддержания нормально самочувствия необходимо исключить сидячий образ жизни и больше ходить по дому.

- Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, и эти рекомендации, несмотря на кажущуюся большую цифру, могут быть выполнены даже в домашних условиях, без специального оборудования, - отметил Олег Салагай.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент страны Владимир Путин в своем обращении к граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Глава России отметил, кого не коснется соответствующий Указ и кто будет исполнять свои рабочие обязанности в штатном порядке.

Ранее сайт kp.ru на своем канале в TikTok провел прямую трансляцию с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Министр рассказал о рекомендациях по самоизоляции и негативных факторах, влияющих на развитие коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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Как сохранить здоровье на карантине

1. Делайте активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, «планку» или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела.

2. Посмотрите онлайн-курсы по физической активности. Такие упражнения легко находятся в Youtube, и, как правило, их выбор достаточно велик, чтобы найти подходящие для себя с учетом возраста и уровня физической подготовки.

3. Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то, что речь идет о доме. Даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Например, можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону.

4. Больше стойте, а не сидите. В идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы немного постоять. Всегда можно постараться заменить сидячие активности какими-то более удачными, во время которых можно постоять. Это может быть даже чтение или игры.

5. Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома.

6. Соблюдайте простые рекомендации по здоровому питанию. Ешьте больше овощей и фруктов, не забывайте пить больше воды, воздержавшись от сладких напитков, сократите количество потребляемой соли, сахара и жиров.

Соблюдайте эти несложные правила и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU