Тимошенко заявила о готовящейся на Украине "афере века"

30 Март 2020 2020-03-30T11:26:40+03:00

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В Украине могут одобрить скандальный законопроект о продаже земли, пока народ отвлечен ситуацией с коронавирусом - об этом заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На странице в фейсбук она назвала это "аферой века", которую в правительстве планируют провернуть, "прикрываясь эпидемией".

Мораторий на продажу земли существовал в Украине больше десятка лет. Нынешние власти предлагают разрешить продажу чернозема, но предстоит установить кому и в какой объеме продавать. Законопроект вызвал серьезные споры как среди политиков, так и в обществе. Из-за закона о земле у здания Верховной рады устраивали пикеты и митинги.

Теперь когда внимание общества сосредоточено на ситуации с коронавирусом, власти, считает Тимошенко, попытаются одобрить скандальный законопроект:

- Прикрываясь эпидемией, власть готовится провернуть завтра «аферу века»! На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли. Закон, уже через несколько лет позволит иностранцам скупить все наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и доходы не украинском, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз,- написала в фейсбук Юлия Тимошенко.

Она предположила, что одобрение законопроекта власти представят как спасение страны от дефолта, что только так страна сможет получить кредит. По мнению Тимошенко, это будет манипуляцией.

ИСТОЧНИК KP.RU