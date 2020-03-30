В Тюменской области снизят налоги для предприятий, пострадавших из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T11:40:33+03:00

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Тюменская область подготовит большой пакет мер поддержки для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, наиболее пострадавших из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом губернатор региона Александр Моор сообщил 29 марта по итогам встречи с тюменскими предпринимателями.

Помощь получат представители ресторанного и гостиничного бизнеса, бытовых услуг, индустрии спорта и досуга, транспортной отрасли и другие предприятия, вынужденно прекратившие работу или терпящие убытки из-за карантина. Для них регион собирается ввести существенные льготы по налогообложению и арендной плате.

Так, для всех предприятий с упрощенной системой налогообложения Александр Моор предложил снизить ставку налога с 6% до 1%. Представители малого, среднего и крупного бизнеса, наиболее пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом, будут освобождены на 2020 год от уплаты налога на имущество и транспортного налога.

Предприятиям, арендующим государственное и муниципальное имущество, предоставят отсрочку по арендным платежам за текущий год до конца 2021 года. Глава региона также предложил снизить для предприятий единый налог на вмененный доход, а также уменьшить налоговые платежи для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.

Губернатор пообещал предпринимателям, что в ближайшее время меры помощи региональному бизнесу рассмотрят в областной думе.

- Совместно выработанные меры налоговой поддержки позволят сэкономить предпринимателям около трех миллиардов рублей. Уверен, эта помощь поможет пережить региональному бизнесу сложный период, - отметил Александр Моор. - Мы сегодня должны думать о будущем, как мы будем развивать нашу экономику в 2021 году. Этот пакет мер - не последний и не исчерпывающий. Мы внимательно вместе с отраслевыми ассоциациями будем следить за развитием событий для своевременного реагирования. Главная задача — сохранить предприятия и рабочие места.

Меры поддержки будут применяться к предприятиям, терпящим сейчас убытки из-за непростой экономической ситуации. Отрасли, наиболее пострадавшие от последствий коронавирусной инфекции, определены решением комиссии правительства РФ.

- Предложенные меры - беспрецедентные по своим масштабам, - подчеркнул после встречи с губернатором президент региональной Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин. - Уверен, что Тюменская область опять будет первым, лидирующим регионом, который заявил именно о таких масштабных преобразованиях по сокращению налогообложения, пересмотра тарифов на аренду муниципального имущества и в перспективе будет второй и третий пакет мер государственной поддержки, которые коснутся сфер ЖКХ и тарифов.