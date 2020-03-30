У биатлонистки Анастасии Халиуллиной тест показал коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T11:50:20+03:00

Несмотря на положительный результат анализа, симптомов у девушки нет

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Биатлонистка, мастер спорта России Анастасия Халиуллина в понедельник, 30 марта, сдала тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным, однако симптомов заболевания у 21-летней российской спортсменки не наблюдается, сообщили в Союзе биатлонистов России.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на территории России медики зафиксировали 1 534 случая заражения коронавирусом. Из них 64 пациента уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений, а 8 человек умерли от инфекции и осложнений.

В столице государства власти ввели режим домашней самоизоляции для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Специалисты министерства здравоохранения посоветовали с пользой провести выделенное для самоизоляции время и вести активный образ жизни даже в домашней обстановке.

Ранее сообщалось, что на дополнительное медицинское оборудование и места в больницах правительство выделило более 33 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU