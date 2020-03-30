30 Март 2020 2020-03-30T11:56:58+03:00

Выручки в аптеках выросли на 20 процентов Фото: Олег УКЛАДОВ

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Выручка аптек по итогам февраля 2020 года увеличилась на 20 процентов (в сравнении с февралем 2019 года). Рост продаж обеспечили не только препараты для борьбы с ОРВИ, но и лекарства для лечения хронических заболеваний. Такие данные отражены в ежемесячном отчете агентства DSM Group.

Всего в феврале текущего года было продано 457,7 млн упаковок на 100,9 млрд рублей. Средняя стоимость пачки лекарства выросла на 11,6%, до 220 рублей.

На препараты стоимостью от 500 рублей приходится 42,7 % от объема рынка (+1,1%). От 150 до 500 рублей - 43,1% рынка (- 0,1%). От 50–150 рублей - 10,8%. До 50 рублей – 3,3%.

Самые востребованные препараты:

Средства от ОРВИ – 13,6 млрд руб (+20,1%),

Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы - 14 млрд (+25,8%),

Средств от расстройств пищеварения – 18,5 млрд (+21,7%),

Лекарств от болезней нервной системы - 11,1 млрд (+16,8%),

БАДы – 6,1 млрд (31,2%).

- Рост продаж препаратов от ОРВИ связан с сезонным фактором и попытками граждан защититься от коронавируса. Многие опасаются, что COVID-19, осложнений хронических заболеваний и закупаются впрок, - комментирует «Известиям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Эксперт прогнозирует, что по итогам марта фармрынок может вырасти на 30 процентов относительно данных 2019 год. А вот дальнейшие прогнозы в текущей ситуации в компании делать не берутся.

Ранее сообщалось, что подскочили цены на имбирь. Народное средство для укрепления иммунитета подскочило в цене сразу в нескольких регионах. Люди пытаются укрепить иммунитет и скупают данный товар, пишет сайт "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU