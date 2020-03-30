2020-03-30T12:27:45+03:00
Экономика

В России названы отрасли с наибольшим числом созданных рабочих мест

Всего в 2019 году появилось почти 2 млн новых мест
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Больше всего рабочих мест было в сфере продажи и ремонта автоБольше всего рабочих мест было в сфере продажи и ремонта автоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России стали известны отрасли, в которых в 2019 году было создано больше всего рабочих мест. По данным Росстата, лидером по этому показателю стала сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов. За год в этом направлении появилось 300,9 тыс. рабочих мест.

На втором месте рейтинга расположилась сфера обрабатывающих производств. Здесь за двенадцать месяцев появилось 232,2 тысячи рабочих мест.

На третьем месте по числу создания новых рабочих мест расположилась строительная сфера. Здесь в 2019 году 173,2 тысячи рабочих мест. Чуть меньше показатель в сфере образования - 146,4 тысячи рабочих мест за год.

Замыкает пятерку лидеров смежная сфера, включающая в себя госуправление, обеспечение военной безопасности и соцобеспечение. В этой категории за двенадцать месяцев было создано 139,7 тысяч новых рабочих мест, передает RT.

Всего в 2019 году в России было создано 1,98 миллиона рабочих мест, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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