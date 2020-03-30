Стало известно, как призывников защитят от коронавируса во время весеннего призыва

30 Март 2020 2020-03-30T12:59:01+03:00

Призывников защитят от коронавируса во время весеннего призыва Фото: Евгения ГУСЕВА

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Минобороны установило ряд дополнительных правил на весенний призыв. Кампания стартует в апреле, и чтобы не подвергать людей риску распространения коронавируса, решено минимизировать контакт между ними и пристально следить за здоровьем.

В военкоматах и на сборных пунктах появятся посты контроля, где будут проверять состояние здоровья молодых людей. В списке обязательных мероприятий измерение температуры и контроль за общим состоянием здоровья призывников. При наличии простудных симптомов молодых людей ждет тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Помимо этого, молодые люди будут разделены на небольшие группы, которые не смогут контактировать между собой.

После получения направления к месту службы команды призывников будут ждать отправки в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами.

— Эти меры должны быть эффективными, — заявила «Известиям» врач-инфекционист Анна Орешкова. — В армии железная дисциплина. Карантин, разделение групп — всё это должно дать результаты. Но необходимо жестко контролировать соблюдение всех требований.

Указ о весеннем призыве президент традиционно подписывает 1 апреля. Осенью было призвано 132 тысячи человек, о планах на весеннюю пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU