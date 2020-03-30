В России умер десятый пациент с коронавирусаом

30 Март 2020 2020-03-30T13:49:10+03:00

В России девять пациентов умерли от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи пока не могут назвать точную причину смерти

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Во Владивостоке умер пациент с диагнозом коронавирус. Пока врачи не могут назвать точную причину смерти. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

«У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», - передает агентство ТАСС сообщение ведомство.

По данным управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, в регионе

С 28 марта в администтрации области опубликовали временный запрет на работу ресторанов, баров и кафе, а также иных организаций общественного питания.

Как сообщал ранее оперативный штаб в стране из-за коронавируса погибли девять человек. Последний летальный случай был зафиксирован в Псковской области. За сутки появились 302 новых заболевших. Таким образом на 30 марта 2020 года число больных увеличилось до 1836

ИСТОЧНИК KP.RU