Сотрудник «Росатома» в Москве заразился коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T13:34:43+03:00

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Анализы на коронавирусную инфекцию одного из сотрудников госкорпорации «Росатом» в Москве показали положительную реакцию, сообщил руководитель холдинга Алексей Лихачев.

Специалисты ждут результатов окончательного теста на коронавирус от второго сотрудника государственной корпорации. Глава «Росатома» подчеркнул, что заболевший сотрудник не имел никаких контактов с коллегами и сразу отправился на самоизоляцию после возвращения из иностранного государства.

- Мы постоянно отслеживаем ситуацию на каждой из наших площадок, в том числе и в других странах. Подозрительных и подтвержденных случаев заболевания нет, но мы готовы к любому развитию ситуации, даже к эвакуации сотрудников. Все необходимые решения и меры по снижению уровня заболеваемости инфекцией оперативно принимаются, - отметил Алексей Лихачев в своем видеообращении.

Напомним, в Российской Федерации от инфекции погиб уже десятый пациент. Только за последние сутки медики зарегистрировали 302 случая заражения, а общее количество инфицированных в стране увеличилось до 1 836.

Ранее в эфире Радио Комсомольская правда врач иммунолог-аллерголог рассказал о грядущем пике заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU