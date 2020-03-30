2020-03-30T13:45:26+03:00
Общество

В Госдуме пообещали россиянам полную компенсацию за путевки, купленные до начала пандемии коронавируса

Мера начнет действовать при утверждении закона о дополнительных полномочиях правительства в условия ЧС
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне, чей отдых сорвался из-за коронавируса, получат полный возврат средствРоссияне, чей отдых сорвался из-за коронавируса, получат полный возврат средствФото: Олег УКЛАДОВ
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Россияне смогут вернуть деньги за путевки, которыми не удалось воспользоваться из-за коронавируса. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе.

Пандемия повлияла на отпускные планы россиян. Самые популярные направления для отдыха закрыты - Турция не принимает иностранцев, Европа тоже закрыта, здесь сложилась самая опасная ситуация с распространенем заболевания (не считая США) - Италия "лидирует" по числу заболевших и смертей, в Испании тоже регистрируют рекордные данные.

Тем, кто заранее купил путевку, смогут вернуть деньги. Причем в полном объеме. Это станет возможно после принятия закона о дополнительных полномочиях кабмина РФ в условия ЧС.

- В законопроекте о чрезвычайных мерах, который внесен правительством, также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Это закон. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе,- сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он также заметил, что по окончании пандемии, курс в России надо брать на внутренний туризм, поддерживая и развивая эту отрасль у себя в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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