У 22 процентов россиян с коронавирусом нет симптомов

30 Март 2020 2020-03-30T14:26:40+03:00

1100 из 1836 заболевших привезли коронавирус из других стран и заразили семью, друзей и коллег

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Большая часть заразившихся коронавирусом людей, подхватили заразу в других странах. Из общего числа инфицированных, это 1836 человек, больше 1100 - туристы, по возвращению с отпуска у которых подтвердили COVID-19. Именно эта группа заболевших ответственны за заражение других:

- Они заразили своих коллег по работе и домашних, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ее слова приводят РИА Новости.

Опасность в том, что инфицированный человек может не знать, что опасен, поскольку не испытывает никаких симптомов простудного заболевания. По данным Роспотребнадзора у 22 процентов людей с коронавирусом в России болезнь протекает без симптомов.

В начале пандемии считалось, что это свойственно детям и молодым людям. Якобы эти категории легко переносят коронавирус. Но по последним данным, болеет, в том числе с осложнениями и молодежь. В Москве, например, среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет. Это самая многочисленная группа. Еще 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU