Михаил Попов назначен заместителем секретаря Совбеза России

30 Март 2020 2020-03-30T16:27:38+03:00

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Михаил Попов был назначен заместителем секретаря Совбеза России. Соответствующий указ пописал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Попова Михаила заместителем секретаря Совета безопасности России», - говорится в соответствующим документе.

Таким образом российский лидер продлил полномочия Михаила Попова. Секретарь Совбеза, которому 30 мая прошлого года исполнится 69 лет, занимает должность с 29 марта 2013 года.

Ранее с 2012 года Михаил Попов занимал пост был помощником секретаря Совбеза России. Он вице-адмирал запаса и доктор военных наук, а также является Заслуженным военным специалистом РФ. Награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги»и Почета, медалями и благодарностью президента России, а также лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU