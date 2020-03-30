2020-03-30T16:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе

Президент РФ оценил ситуацию с распространением инфекции
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments5
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране, благодаря предпринятым мерам, удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе. Об этом глава государства заявил во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Ранее российский лидер во время своего обращения к гражданам в связи распространение коронавируса объявил нерабочую неделю. Она продлится с 30 марта до 5 апреля, с сохранением заработной платы.

Президент поручил наладить работу по выявлению граждан, которые накануне прибыли в РФ из-за рубежа. Он подчеркнул необходимость установить их контакты и тех, с кем они уже контактировали.

Также Путин назвал преступной халатностью нарушения норм карантина. А в магазинах и аптеках, по его мнению, необходимо создать особый порядок обслуживания, чтобы люди не стояли в очередях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас