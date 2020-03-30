Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе

30 Март 2020 2020-03-30T16:59:10+03:00

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В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране, благодаря предпринятым мерам, удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе. Об этом глава государства заявил во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Ранее российский лидер во время своего обращения к гражданам в связи распространение коронавируса объявил нерабочую неделю. Она продлится с 30 марта до 5 апреля, с сохранением заработной платы.

Президент поручил наладить работу по выявлению граждан, которые накануне прибыли в РФ из-за рубежа. Он подчеркнул необходимость установить их контакты и тех, с кем они уже контактировали.

Также Путин назвал преступной халатностью нарушения норм карантина. А в магазинах и аптеках, по его мнению, необходимо создать особый порядок обслуживания, чтобы люди не стояли в очередях.

ИСТОЧНИК KP.RU