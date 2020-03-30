2020-03-30T17:04:38+03:00
Общество

Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностики

При этом речь идет и о частных клиниках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностикиПутин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Необходимо развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса COVID-19, как в государственных организациях, так и в частных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с полпредами президента в федеральных округах.

«Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях», - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что необходимо уже в ближайшие дни резко нарастить объем тестирования на коронавирус, а также призвал оценить возможности профильных предприятий для подключения их к выпуску эффективных тест-систем на коронавирусы.

Напомним, Путин также призвал привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее такое предложение сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав России принял решение привлечь студентов медицинских вузов для помощи врачам в борьбе с заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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