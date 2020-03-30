30 Март 2020 2020-03-30T17:20:34+03:00

Путин сообщил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее российский лидер поручил постоянно отслеживать ситуацию в торговле

Изменить размер текста: A A

На совещании с полпредами в регионах президент России Владимир Путин сообщил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв, однако российский лидер призвал коллег не допускать локальных сбоев.

«По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей», - отметил глава государства.

Путин отметил, что необходимо контролировать ситуацию с ценами на лекарства, средства индивидуальной защиты, продовольствие, другие востребованные сейчас товары.

Напомним, на совещании российский лидер сообщил, что благодаря приятым мерам в стране удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе

ИСТОЧНИК KP.RU