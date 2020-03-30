В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
Днем и вечером в российской столице установились необычные для загруженных московских дорог пробки в «ноль баллов». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Москва неоднократно входила в различные рейтинги мира по самым «пробочных» городам, однако введенный в российской столице режим самоизоляции, судя по всему, решил эту проблему. В понедельник, 30 марта, на московских дорогах наблюдались пробки в 1 и 0 баллов. Несмотря на это, недалеко от центра города все равно случилось несколько дорожно-транспортных происшествий.
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
Ранее сайт kp.ru сообщал об основных правилах проезда по столице на личном транспорте в соответствии с указом мэра Москвы об ограничении передвижения жителей города. В ближайшую неделю использовать личный автотранспорт можно, только если это необходимо для того, что добраться на работу и обратно или доехать до ближайшего магазина и аптеки.
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ИСТОЧНИК KP.RU