2020-03-30T19:27:30+03:00
Общество

В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса

В Москве сотрудники учреждений переведены на казарменный режим
Елена АКИМОВА
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В СИЗО Москвы временно приостановлен прием посылокВ СИЗО Москвы временно приостановлен прием посылокФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В связи с распространением коронавируса принято решение ограничить посылки дkz заключенных в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Новые правила, касающиеся посылок, начали действовать уже с 30 марта. В СИЗО и единственной колонии-поселении в Зеленограде запрещено принимать любые отправления для заключенных.

Нерешенной осталась проблема доставки медикаментов для тех задержанных, которые в них нуждаются. Часто возникают ситуации, когда в медчастях учреждений отсутствуют нужные лекарства.

В обычных условиях они поступали в посылках и во время передач от родственников арестантов. Теперь же данная практика временно приостановлена.

- В настоящее время единственным каналом снабжения заключённых дополнительными продуктами питания и сигаретами остаются тюремные магазины ФГУП «Калужский», но лекарств в его ассортименте нет, — отметил Мельников.

Изменится режим работы и у сотрудников СИЗО. С 31 марта те, кто заступил на смену, останутся дежурить 14 суток.

- Сотрудники будут ночевать в комнатах для длительных свиданий и других приспособленных для этого помещениях, — рассказал правозащитник RT.

Ранее сообщалось, что в Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли новые меры по борьбе с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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