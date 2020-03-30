Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T20:57:37+03:00

Результат его анализов уже стал известен

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал анализы на коронавирус. Результат его теста оказался отрицательным. Об этом сообщается в посте госдеятеля в Твиттере.

- Медицинские осмотры премьер-министра, его членов семьи и ближайших соратников свидетельствуют о том, что они не были заражены коронавирусом, - написано в посте.

Ранее сообщалось, что covid-19 врачи выявили у его помощника.

ИСТОЧНИК KP.RU