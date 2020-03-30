МЧС: Метель в Москве продлится до вечера вторника

30 Март 2020 2020-03-30T22:36:07+03:00

Горожанам советуют не выходить из дома без необходимости

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МЧС предупреждает, что метель в Москве продлится до вечера вторника, 31 марта.

Горожанам советуют соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без особой необходимости.

По данным ведомства, на столицу надвигаются снежные осадки, метель и порывистый ветер.

- С 21 часа 30 марта до 18 часов 31 марта в Москве прогнозируется снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

Оказавшимся по необходимости на улице москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также держаться подальше от деревьев.

Автомобилистам в условиях непогоды советуют двигаться на небольшой скорости, а также помнить о соблюдении дистанции.

Также следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Парковать личный транспорт лучше всего вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU