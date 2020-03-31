Ростовская область из-за коронавируса переходит на режим самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T01:08:36+03:00

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Вслед за многими регионами России, с 31 марта на режим самоизоляции переходит и Ростовская область. Такая мера вводится, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Местным жителям запрещено выходить на улицу из своих домов, кроме исключительных случаев. Разрешено выходить магазины и аптеки за продуктами и лекарствами, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Выгул домашних питомцев – не далее 100 метров от места проживания.

Кроме того, исключения сделаны для тех, кому нужно ходить на работу, если работодатель не перевел сотрудника на удаленный режим, а для также работников, оказывающих транспортные услуги или услуги доставки.

«Эти меры направлены на то, чтобы уберечь всех нас от этой инфекции. Они касаются каждого. Ростовская область переходит на полную самоизоляцию. Это касается всех, независимо от возраста», - приводит слова губернатора Ростовской области РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о переходе на режим самоизоляции объявили уже около 20 российских регионов. .

ИСТОЧНИК KP.RU