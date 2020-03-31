В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом, оба завезены из Европы

31 Март 2020 2020-03-31T06:48:15+03:00

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К утру вторника, 31 марта, стало известно, что в Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных возросло до четырех человек, причем все заразились за границей.

«Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», - сообщила пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены, а люди, контактировавшие с инфицированными помещены на карантин в провизорный госпиталь, они находятся под наблюдением врачей.

Первыми заразившимися коронавирусом в Приморье стали жители Владивостока и Артёма. Один из них вернулся из Мексики, второй – из Италии. Новые больные во время заграничных поездок посещали разные страны, в том числе Австрию и Прибалтийские республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения COVID-19 на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU