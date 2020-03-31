2020-03-31T06:48:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом, оба завезены из Европы

Число инфицированных COVID-19 в Приморском крае возросло до четырех человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье. Фото: Михаил Терещенко/ТАССДва новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

К утру вторника, 31 марта, стало известно, что в Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных возросло до четырех человек, причем все заразились за границей.

«Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», - сообщила пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены, а люди, контактировавшие с инфицированными помещены на карантин в провизорный госпиталь, они находятся под наблюдением врачей.

Первыми заразившимися коронавирусом в Приморье стали жители Владивостока и Артёма. Один из них вернулся из Мексики, второй – из Италии. Новые больные во время заграничных поездок посещали разные страны, в том числе Австрию и Прибалтийские республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения COVID-19 на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах нашей страны.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как с помощью экспресс-анализов ученые собираются обуздать эпидемию коронавируса

Только тотальное тестирование позволит выявить армию пациентов-невидимок с бессимптомным течением COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода
В соцсетях возмутились поведением экс-участницы "Дома 2", отказавшейся от изоляции после приезда из Италии
Крупные ритейлеры решили отказаться от приема наличных денег из-за коронавируса
Коронавирус в Австралии: нарушителям требований об изоляции грозит штраф и до полугода тюрьмы
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом, оба завезены из Европы
«Маски сброшены!»: Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины
Трамп пообещал премьеру Италии помощь в борьбе с коронавирусом
В Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладам
В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса
Трамп заявил, что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу
Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели 26 регионов России
CNN: За день в США из-за коронавируса скончались более 500 больных
Умер актер Джон Каллахан, сыгравший Крейга в «Санта-Барбаре»
Эксперт: Сбривать бороду и усы, чтобы защититься от коронавируса, нет смысла
Американские ученые опровергли еще один миф о коронавирусе