В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом, оба завезены из Европы
К утру вторника, 31 марта, стало известно, что в Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных возросло до четырех человек, причем все заразились за границей.
«Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», - сообщила пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены, а люди, контактировавшие с инфицированными помещены на карантин в провизорный госпиталь, они находятся под наблюдением врачей.
Первыми заразившимися коронавирусом в Приморье стали жители Владивостока и Артёма. Один из них вернулся из Мексики, второй – из Италии. Новые больные во время заграничных поездок посещали разные страны, в том числе Австрию и Прибалтийские республики.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения COVID-19 на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах нашей страны.
10 шагов по профилактике коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как с помощью экспресс-анализов ученые собираются обуздать эпидемию коронавируса
Только тотальное тестирование позволит выявить армию пациентов-невидимок с бессимптомным течением COVID-19 (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»