Коронавирус в Австралии: нарушителям требований об изоляции грозит штраф и до полугода тюрьмы

31 Март 2020 2020-03-31T07:17:58+03:00

В Австралии объявили об ужесточении наказания за неисполнение требований о самоизоляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В стране заболели 4,5 тысячи человек, 19 из них скончались от вызванных инфекцией осложнений

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Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили, что местных жителей, нарушающих требование самоизолироваться из-за распространения коронавируса COVID-19, будут наказывать штрафом, а злостным нарушителям карантина может грозить до полугода тюрьмы.

С таким заявлением выступила перед согражданами премьер-министр штата Глэдис Береджиклян. Она уточнила сумму штрафа – 11 тысяч австралийских долларов (примерно $6,6 тысячи), сообщает газета The Sydney Morning Herald.

«Я хочу напомнить, что вы не должны выходить из дома, если это не касается работы, учебы, покупки необходимых предметов или обращения за медицинской помощью. Только эти основания позволяют покинуть дом», - приводит издание слова главы регионального правительства.

Карта распространения коронавируса

На сегодняшний день в штате Новый Южный Уэльс коронавирусом заразились 2032 человека, 35 из них находятся в реанимации. Причем местные власти ввели требование строго соблюдать карантинный режим после того, как за минувшие сутки медики выявили 114 случаев заражения. Всего же в Австралии заболели 4,5 тысячи человек, 19 из них скончались от вызванных инфекцией осложнений.

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ИСТОЧНИК KP.RU