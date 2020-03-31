2020-03-31T08:44:24+03:00
Общество

Изменение расписания Аэроэкспресса в Москве из-за коронавируса: поезда будут ходить раз в час

Изменение расписания Аэроэкспресса в Москве из-за коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сокращение поездок произошло на фоне снижения числа авиарейсовСокращение поездок произошло на фоне снижения числа авиарейсовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Москве Аэроэкспрессы с 1 апреля будут совершать рейсы раз в час. Сокращение числа поездок произошло из-за пандемии коронавируса и как следствие, уменьшения количества авиарейсов и введенного в столице режима изоляции.

- Поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в 05 минут, начиная с 6:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта Шереметьево - каждый час в :15 минут с 5:15 до 23:15 включительно,- приводит сообщение компании агенство новостей "Москва".

Аэроэкспрессы в Домодедово или Внуково будут отправляться в 00 минут ровно. Причем из Павелецкого вокзала в Домодедово (и обратно) поезда начнут ходить с 6:00 до 23:00, а из Киевского вокзала во Внуково - с 6:00 до 00.00.

- Срок действия всех электронных билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года,- сообщает пресс-служба компании.

В России отменили международные рейсы за исключением тех, что необходимы для эвакуации пассажиров. Российские перевозчики возвращают деньги за нереализованные билеты.

На сайте kp.ru мы публиковали инструкцию ля тех, кто планирует возвращать деньги за путевки, купленные до пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 10 тысяч человек обратились в службы занятости Москвы за выплатами для безработных в период пандемии коронавируса
Из больниц Москвы выписаны 42 человека, вылечившихся от коронавируса
Трамп заявил, что не намерен вводить введение общенационального карантина в США
В России перенесены сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
В больницу в Коммунарке поступило 28 пациентов с коронаиврусом
Изменение расписания Аэроэкспресса в Москве из-за коронавируса: поезда будут ходить раз в час
Президент Турции пожертвовал семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Врач объяснила, почему коронавирус выбирает молодых
Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода
В соцсетях возмутились поведением экс-участницы "Дома 2", отказавшейся от изоляции после приезда из Италии
Крупные ритейлеры решили отказаться от приема наличных денег из-за коронавируса
Коронавирус в Австралии: нарушителям требований об изоляции грозит штраф и до полугода тюрьмы
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом, оба завезены из Европы
«Маски сброшены!»: Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины
Трамп пообещал премьеру Италии помощь в борьбе с коронавирусом
В Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладам
В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса
Трамп заявил, что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу
Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели 26 регионов России
CNN: За день в США из-за коронавируса скончались более 500 больных
Умер актер Джон Каллахан, сыгравший Крейга в «Санта-Барбаре»
Эксперт: Сбривать бороду и усы, чтобы защититься от коронавируса, нет смысла
Американские ученые опровергли еще один миф о коронавирусе