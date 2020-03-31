Изменение расписания Аэроэкспресса в Москве из-за коронавируса: поезда будут ходить раз в час

31 Март 2020 2020-03-31T08:44:24+03:00

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В Москве Аэроэкспрессы с 1 апреля будут совершать рейсы раз в час. Сокращение числа поездок произошло из-за пандемии коронавируса и как следствие, уменьшения количества авиарейсов и введенного в столице режима изоляции.

- Поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в 05 минут, начиная с 6:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта Шереметьево - каждый час в :15 минут с 5:15 до 23:15 включительно,- приводит сообщение компании агенство новостей "Москва".

Аэроэкспрессы в Домодедово или Внуково будут отправляться в 00 минут ровно. Причем из Павелецкого вокзала в Домодедово (и обратно) поезда начнут ходить с 6:00 до 23:00, а из Киевского вокзала во Внуково - с 6:00 до 00.00.

- Срок действия всех электронных билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года,- сообщает пресс-служба компании.

В России отменили международные рейсы за исключением тех, что необходимы для эвакуации пассажиров. Российские перевозчики возвращают деньги за нереализованные билеты.

На сайте kp.ru мы публиковали инструкцию ля тех, кто планирует возвращать деньги за путевки, купленные до пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU