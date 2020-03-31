2020-03-31T10:34:26+03:00
Общество

Вирусолог объяснила, почему российская вакцина от коронавируса не выгодна другим странам

Уже начаты эксперименты препарата на животных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирусолог считает необходимым успеть создать вакцину до того, как пандемия пойдет на спадВирусолог считает необходимым успеть создать вакцину до того, как пандемия пойдет на спадФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России разрабатывают вакцину от коронавируса и уже приступили к тестированию препарата на мышах и приматах. Но создание вакцины в России может быть не выгодно другим странам - такую версию озвучил НСТ вирусолог, академик РАН Феликс Ершов.

В случае, если препарат создадут в России, то иностранные фармацевтические компании будут конкурировать с российскими. Им не выгодно покупать препарат другой страны с экономической точки зрения:

- Они заинтересованы лишь в нашем рынке, поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтоб нам же потом и продавать, - заявил Ершов.

Врач рассказал, что в России выбирают из семи прототипов препаратов самый эффективный, но главное успеть создать вакцину до того, как пандемия пойдет на спад. По его мнению снижение новых случаев заболевания в России произойдет летом.

А пока единственный способ не заразиться - сократить контакты между людьми. Китай, напомнил Феликс Ершов, взял под контроль ситуацию в основном при помощи социального дистанцирования. Если все же необходимо выходить на улицу, то нужно надевать маски, закрывать платком или сгибом локтя рот при чихании и кашле, протирать дверные руки и кнопки лифта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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