2020-03-31T10:21:23+03:00
Экономика

Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс рубля на 31 марта 2020Курс рубля на 31 марта 2020Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На открытии торгов Московской фондовой биржи утром во вторник, 31 марта 2020 года, рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

По отношению к американской валюте рубль прибавил 22 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара опустилась до отметки 79,1 рублей.

Снижение европейской валюты составило 64 копейки и по отношению к предыдущим торгам евро торгуется уже ниже 88 рублей - 86,98 рублей.

Фондовый рынок России также показывает рост. Индекс Мосбиржи вырос на 1,37%, индекс РТС прибавил 2,48%.

Напомним, на открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль серьезно ослаб: стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и достигла 80,29 рублей, евро торговался почти по 90 рублей - 88,92 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер сценарист "Покровских ворот" Леонид Зорин
Москвичам предлагают взять в аренду питомца для прогулки во время домашнего режима
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатам врачей
Госдума одобрила проект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу
Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий кабмина из-за коронавируса и праве вводить ЧС
Госдума одобрила законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
Цены на жилье в России могут упасть на 10-20 процентов
Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86
Вирусолог объяснила, почему российская вакцина от коронавируса не выгодна другим странам
«Украинцы не могут просто так сидеть дома»: Украина ослабит карантин для спасения экономики
Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня
Цена на нефть марки Brent выросла до 23,04 долларов
Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находятся 201 623 человека
Больше 10 тысяч человек обратились в службы занятости Москвы за выплатами для безработных в период пандемии коронавируса
Из больниц Москвы выписаны 42 человека, вылечившихся от коронавируса
Трамп заявил, что не намерен вводить введение общенационального карантина в США