Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86
На открытии торгов Московской фондовой биржи утром во вторник, 31 марта 2020 года, рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
По отношению к американской валюте рубль прибавил 22 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара опустилась до отметки 79,1 рублей.
Снижение европейской валюты составило 64 копейки и по отношению к предыдущим торгам евро торгуется уже ниже 88 рублей - 86,98 рублей.
Фондовый рынок России также показывает рост. Индекс Мосбиржи вырос на 1,37%, индекс РТС прибавил 2,48%.
Напомним, на открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль серьезно ослаб: стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и достигла 80,29 рублей, евро торговался почти по 90 рублей - 88,92 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU