Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86

31 Март 2020 2020-03-31T10:21:23+03:00

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года

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На открытии торгов Московской фондовой биржи утром во вторник, 31 марта 2020 года, рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

По отношению к американской валюте рубль прибавил 22 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара опустилась до отметки 79,1 рублей.

Снижение европейской валюты составило 64 копейки и по отношению к предыдущим торгам евро торгуется уже ниже 88 рублей - 86,98 рублей.

Фондовый рынок России также показывает рост. Индекс Мосбиржи вырос на 1,37%, индекс РТС прибавил 2,48%.

Напомним, на открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль серьезно ослаб: стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и достигла 80,29 рублей, евро торговался почти по 90 рублей - 88,92 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU