Цены на жилье в России могут упасть на 10-20 процентов

31 Март 2020 2020-03-31T10:22:34+03:00

Цены на жилье могут упасть на 10-20 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые колебания цены будут отмечаться уже в апреле

Изменить размер текста: A A

Цены на жилье в России могут снизиться на 10-20 процентов. Падение затронет как вторичный рынок, так и новостройки.

Самое большое падение ожидается в регионах, где уровень доходов у населения остается невысоким: Пермский край, Волгоградская и Челябинская области - здесь возможно сокращение на 15-20%.

Наиболее стабильными останутся цены в отдаленных регионах с высокими доходами населения — в Магаданской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах – сокращение на 7-8 процентов.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то цены здесь могут снизиться на 10-15 процентов.

Как изменились цены на жилье (март 2019-март 2020):

Волгограде – падение на 16%,

Рязань – падение на 16%,

Пермь – падение на 15%,

Сочи – падение на 3,5%

Москве — падение на 2,1%.

Челябинск — падение на 2%.

Первые изменения цены рынок заметит уже в апреле 2020 года, а к лету установятся на новом уровне. Тогда же начнет падать спрос на жилье. Интересоваться покупкой недвижимости россияне станут на 10-20 процентов реже.

- Таким образом рынок среагирует на изменения экономического состояния страны, вызванные пандемией коронавируса. Будет фиксироваться падение цен, - заявил «Известиям» президент ГК «Основа» Александр Ручьёв.

В среднем по России жилая недвижимость может подешеветь на 10%. При этом более ощутимо цены упадут на рынке вторичного жилья, дисконт в некоторых случаях может достигать 20% от первоначально объявленной стоимости объекта.

Во время кризиса 2014–2015 годов цены на жилье снизились в среднем на 8% и еще два года колебались примерно на одном уровне. До развития ситуации с пандемией прогнозировалось, что цены на жилье в России вырастут на 25%, это связывали с переходом на использование эскроу-счетов.

Ранее нефтегазовый аналитик инвестиционной компании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс заявил, что мировую экономику и фондовые рынки ждет "много боли". Эксперт уверен, что падение цен будет сравнимо с ситуацией 2008 года, но произойдет все гораздо стремительнее, пишет Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU