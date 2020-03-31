Госдума одобрила законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ

31 Март 2020 2020-03-31T10:38:56+03:00

Госдума одобрила законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Госдума одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда. Согласно документу, больничные будут увеличены до показателей МРОТ в случае, если их сумма у работников была ниже.

«Если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц (…) пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда», - говорится в принятом документе.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, пособия будут рассчитывать из МРОТ, но пропорционально продолжительности рабочего времени, если человек работает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

В законопроекте также отмечается, что семьи, имеющие право на ежемесячную выплату по рождению ребенка, могут не ходить подавать документы – для них назначение выплат будет беззаявительным.

ИСТОЧНИК KP.RU