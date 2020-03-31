Кинотеатры посчитали сборы за последние выходные марта

31 Март 2020 2020-03-31T11:49:38+03:00

Несмотря на опасение заразиться коронавирусом, в кино сходили несколько десятков тысяч человек

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Кинотеатры подвели итоги за последний уикенд марта. Несмотря на опасность заразиться коронавирусом, в кино сходили несколько тысяч человек и в основном это была семейная аудитория.

К этому моменту показы прекратили почти все крупные сети в стране, а с 30 марта кинопрокат в РФ официально ушел на каникулы. Это значит, что ждать премьер в ближайшее время не стоит.

По данным общероссийской базы ЕАИС, на первом месте по сборам за выходные оказался анимационный музыкальный блокбастер «Тролли. Мировой тур».

Билеты на него приобрели 14 тысяч зрителей. Касса составила 2,6 млн рублей. Эксперты отмечают, что если бы такое случилось два месяца назад, это был бы не просто провал, а катастрофа.

В целом же сборы «Троллей» оказались очень скромными. В мировом прокате картина собрала всего 1,8 млн долларов, в российском – 122 млн рублей.

На втором месте российского бокс-офиса оказался боевик «Бладшот» с Вином Дизелем. Его выбрали 6 тысяч зрителей, а сборы составили 1,4 млн рублей.

Третья позиция у «Джентльменов» Гая Ричи – сборы составили 1 миллион рублей ( общая касса в России 1,2 млрд рублей).

Четвертая позиция у картины «Отдай свою душу» из ЮАР - 826 тыс. рублей, а пятая строчка у «Отеля «Белград» с Милошем Биковичем - 718 тыс. рублей.

— Паузу будем использовать для аналитической работы и создания новых идей, чтобы удивить зрителей новыми проектами, когда ситуация нормализуется. Главное, чтобы люди сохранили работу и источник дохода. Но далеко не все кинотеатры смогут выдержать простой, так как финансового резерва, достаточного для длительной паузы, у многих просто нет, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Киносети уже официально обратились ко всем государственным структурам, к премьер-министру и к Министерству культуры за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU