2020-03-31T12:27:08+03:00
Общество

Экипаж МКС могут отправить на карантин из-за обязательной изоляции для всех прибывших в Казахстан

Правила для въезжающих в Казахстан людей из других стран могут распространить на космонавтов
Юлия САЛЬНИКОВА
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На МКС находится россиянин Олег Скрипочка и два американских астронавтаНа МКС находится россиянин Олег Скрипочка и два американских астронавтаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экипаж МКС после спуска могут отправить на двухнедельный карантин по коронавирусу, объявленный в Казахстане. Об этом РИА Новости сообщил врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин.

- В Казахстане, как и в России, принято решение о 14-суточной изоляции прибывших из-за границы. Это требование наверняка будет распространяться на (Олега) Скрипочку после его спуска с МКС,- рассказал Савин.

В условиях закрытых границ пока нет ясности, как будет происходить послеполетная реабилитация космонавтов.

На Землю космонавты должны вернуться 17 апреля. Сейчас на МКС (международная космическая станция) находятся один российский космонавт россиянин Олег Скрипочка и два американских астронавта - Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля экипаж сменят космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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