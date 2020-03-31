За сутки в России от коронавируса погибли восемь человек

31 Март 2020 2020-03-31T12:24:48+03:00

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В России от коронавируса скончались восемь человек за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по отслеживанию ситуации с распространение коронавируса в России.

Днем ранее общее число погибших от этой опасной болезни равнялось девяти.

Таким образом общее число смертей от коронавируса в России достигло 17. Погибшие находились в реанимации больниц в четырех регионах страны.

За минувшие сутки диагноз подтвержден у 500 человек в 24 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. Наибольшее число пациентов с коронавирусом по-прежнему в Москве, за сутки их стало на 387 больше, итого в больницах и на домашнем лечении находится 1613 человек. Ранее власти столицы заявляли, что увеличивается количество пациентов, заразившихся путем внутренней передачи, эти люди никуда не ездили, но подхватили заразу от граждан, побывавших в других странах.

Днем ранее, 30 марта, власти сообщали о 302 новых случаях заражения в России.

По данным оперштаба вылечились от коронавируса 55 человек за сутки.

Суточные данные по излечившимся ранее называли и в больнице в Коммунарке, а также отдельно власти Москвы, цифры могут разниться в зависимости от времени подсчет пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU