Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 73 российских регионах

31 Март 2020 2020-03-31T12:33:37+03:00

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В России зарегистрировано 2 337 заболевших коронавирусом COVID-19 в 73 регионах. За последние сутки в 24 регионах страны обнаружили 500 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки, 30 марта, в нашей стране выздоровело 55 человек, из них 42 - в Москве. Таким образом число выписанных пациентов в России увеличилось до 121 человек. Как писал сайт kp.ru, жертвами заболевания стали 17, за минувшие сутки зафиксировано 8 летальных случаев.

На данный момент под наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека. Всего за период по стране под контролем находилось 315 609 человек и было проведено уже почти 537 тысяч тестов на наличие COVID-19.

Напомним, сейчас жителей страны призывают соблюдать режим самоизоляции и покидать дома только чтобы сходить в магазин или в аптеку, а также выгулять домашнего питомца или вынести мусор.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU