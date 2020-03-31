2020-03-31T13:05:43+03:00
Общество

Вступление в силу закона о запрете продажи гаджетов без российского ПО перенесли на 2021 год

Соответствующий закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вступление в силу закона о запрете продажи гаджетов без российского ПО перенесли на 2021 годВступление в силу закона о запрете продажи гаджетов без российского ПО перенесли на 2021 годФото: Иван ПРОХОРОВ
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Госдума приняла решение о переносе с 1 июля 2020 года на 1 января следующего года вступление в силу закона о предустановки иностранными производителями электроники российского программного обеспечения.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон 2 декабря. Документ обязывает иностранных производителей электроники устанавливать российское программное обеспечение на свои смартфоны, компьютеры, а также телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться на российском рынке.

Противники такой меры утверждают, что гаджеты подорожают, а многие иностранные производители могут просто покинуть российский рынок. После таких заявлений глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что при грамотной организации процесса предустановка не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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